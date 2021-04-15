Ще одна тютюнова компанія виграла апеляцію щодо мільярдного штрафу

Північний апеляційний госпсуд задовольнив позов групи тютюнових компаній JT International до Антимонопольного комітету та скасував накладені у 2019 році штрафи на загальну суму 923 млн грн.

Про це повідомляє finbalance.

До АМКУ позивалися ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" та ПрАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна". Суд також скасував ухвалу суду першої інстанції, яким позов компаній було відхилено.

Нагадуємо:

Північний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційну скаргу групи Philip Morris International та скасував накладені у 2019 році штрафи на суму 1,18 млрд гривень.

Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.