Жмак звинуватив наглядову раду УЗ у корупції та подав до суду через звільнення

Ексочільник Укрзалізниці Володимир Жмак подав позов щодо скасування рішення про своє звільнення та каже про "спроби наглядової ради повернути корупційні схеми".

Про це він написав у своєму Telegram.

Жмак вважає, що рішення наглядової ради щодо його звільнення є "необґрунтованим та безпідставним, прийнятим із грубим порушенням всіх можливих процедур та закону", а у суді відстоюватиме "справедливість та свою ділову репутацію".

Експосадовець переконаний, що його діяльність щодо руйнування корупційних схем на УЗ стала причиною звільнення. "Саме тому наглядова так поспішала позбутися мене якнайшвидше, як тільки на ТСК Верховної Ради постало питання про її роль (а також попереднього керівництва) у доведенні УЗ до критичного стану", – заявив Жмак.

За його словами, наразі "корупційні схеми намагаються поспіхом повернути" та на підтвердження наводить адресований всім філіям Укрзалізниці лист, яким в.о. керівника Офісу з безпеки повідомляє, що більше не треба погоджувати з Офісом тендерну документацію.

"То чи не сама наглядова рада УЗ виступає замовником повернення до непрозорих тендерів, що відкривають дорогу різноманітним "фірмочкам" сумнівних бенефіціарів?", – підсумовує Жмак.

Нагадуємо:

Колишній голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак намагається оскаржити в суді рішення про своє звільнення.

Кабмін на засіданні 17 березня підтримав дострокове припинення повноважень голови правління Укрзалізниці Володимира Жмака.

Очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій звільнення Володимира Жмака з посади голови правління УЗ аргументував тим, що, зокрема, була відсутня послідовна та системна стратегія з розділення компанії на бізнес-вертикалі.

Економічна правда