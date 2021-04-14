По 8 тисяч ФОПам у "червоних" зонах: Шмигаль назвав дату старту прийому заявок

ФОПи та наймані працівники у "червоних" зонах з 19 квітня зможуть надсилати заявки на отримання 8 тис грн держдопомоги.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Вже з 19-го квітня цього року ФОПи та наймані працівники з "червоних" карантинних зон зможуть надсилати заявки на отримання 8 тис грн допомоги від держави.

Мінсоцполітики та Мінцифри у максимально оперативні строки було підготовлено всю необхідну інфраструктуру для здійснення виплат", - заявив Шмигаль.

"Механізм подачі заявок залишається простим та зручним - через портал чи застосунок Дія. Зараз на цю програму підтримки планується витратити близько 3 млрд грн", - додав він.

Нагадуємо:

9 квітня набув чинності закон про надання держдопомоги у розмірі 8 тис грн підприємцям та найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах.

Кабмін своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою ФОПи і наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги.

Економічна правда