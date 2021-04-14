Кабмін розгляне законопроєкт про приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування
Уряд 14 квітня розгляне законопроєкт про набуття Ощадбанком статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізосіб.
Про це повідомляє Finbalance.
Документом пропонують скасувати чинну наразі 100-відсоткову держгарантію на вклади фізосіб та приєднати Ощадбанк до системи гарантування вкладів ФГВФО.
"З дня набуття АТ "Ощадбанк" статусу учасника Фонду:
- якщо вклад, залучений АТ "Ощадбанк" до дня набуття ним статусу учасника Фонду, перевищує граничний розмір відшкодування коштів за вкладом (наразі це 200 тис грн - ред.), частина такого вкладу, що перевищує граничний розмір відшкодування коштів за вкладом, гарантується державою;
- якщо за вкладом, залученим АТ "Ощадбанк" до дня набуття ним статусу учасника Фонд, Фонд відповідно до закону не відшкодовує кошти, такий вклад гарантується державою.
Гарантії, визначені в цьому пункті, діють до закінчення шестимісячного строку з дня набуття АТ "Ощадбанк" статусу учасника Фонду", - йдеться у законопроєкті.
Також планують встановити для Ощадбанку розмір початкового збору до ФГВФО на рівні 1% від регулятивного капіталу станом на дату набуття статусу учасника ФГВФО.
Цей внесок Ощадбанк має сплатити протягом 90 календарних днів з дати набуття статусу учасника Фонду гарантування.
Зазначається, що приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування є першим кроком на шляху входження ЄБРР до капіталу банку.
Нагадаємо:
Законопроєкт щодо приєднання державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів (ФГВФО) вже подано на розгляд Кабміну, у Мінфіні сподіваються "на швидку реакцію".
Раніше очікувалося, що державний Ощадбанк з 1 січня 2021 року стане учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб.
Передувала цьому інша дата входження банку до Фонду – 1 липня 2020 року, але входження банку до Фонду гарантування відкладається.
Зараз депозити вкладників Ощадбанку гарантовані державою в повному обсязі, тобто 100% незалежно від суми. Після приєднання до ФГВФО розмір гарантованої суми для нових вкладників становитиме 200 тисяч гривень.
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