До Великодніх свят ціни на продукти лишатимуться стабільними – Мінекономіки

До Великодніх свят цінова ситуація на продукти залишатиметься стабільною - зокрема, представники Союзу птахівників України підтвердили, що найближчий місяць збільшення цін на яйця та м’ясо птиці не передбачається.

Про це з посиланням на оцінки представників рітейлу повідомляє Мінекономіки.

"За даними оперативного моніторингу Держстату споживчих цін на соціально значущі товари, спостерігається стабілізація цінової ситуації - ріст цін зупинився і підстав для подальшого зростання не вбачається.

Також за останній тиждень зафіксовано зниження вартості деяких соціальних продуктів, зокрема, деяких видів хліба, круп, масла вершкового, яєць, цибулі, моркви та картоплі", - йдеться у повідомленні.

Представники НАЦУ "Укрцукор" також заявили, що немає передумов для зростання ціни на цукор, додали у відомстві.

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет досліджує причину підвищення роздрібних цін на яйця, цукор і соняшникову олію.

За рік - з березня 2020 року по березень 2021 року - ціни на яйця зросли на 109,1%.

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Економічна правда