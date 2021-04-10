АМКУ вивчає питання подорожчання цін на продукти

Антимонопольний комітет досліджує причину підвищення роздрібних цін на яйця, цукор і соняшникову олію.

Про це повідомляє голова комітету Ольга Піщанська.

"Нині досліджуємо природу підвищення роздрібних цін на яйця, цукор і соняшникову олію. Щодо цукру уже почали розслідування. Стосовно решти продуктів з’ясовуємо, на якій ланці відбулося первинне подорожчання" – повідомила голова АМКУ.

За її словами, це може бути рівень виробника, постачальника або торгівельної мережі. Визначаємо, чи були у суб’єктів господарювання об’єктивні підстави так чинити, і чи має це подорожчання ринкове підґрунтя.

Вона повідомила, що зараз рано говорити про чи є підстави для розслідування щодо яйця та олію. Перед прийняттям рішення про застосування засобів впливу комітет враховуватиме особливості кожного товарного ринку, з’ясує цінові амплітуди на міжнародних біржах тощо.

Також вона наголосила, що з’ясувавши ці маркери, можна зробити висновок щодо наявності чи відсутності порушень та застосовувати засоби впливу на порушників.

Нагадуємо:

Держстат повідомив, що за рік яйця подорожчали на 109% .

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