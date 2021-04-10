Штрафи за порушення самоізоляції, реструктурування кредитів: за що Рада голосуватиме на тижні

Наступного тижня (12-16 квітня) Верховна рада розгляне законопроекти про введення адміністративного штрафу за порушення самоізоляції, лікарняних виплат, реструктурування споживчих кредитів та об’єднання Державної іпотечної установи і "Української фінансової житлової компанії".

Про це написав нардеп Ярослав Железняк у своєму telegram.

Закінчення земельної реформи 2194

Законопроект № 2194, яким пропонується внести зміни до Земельного Кодексу щодо дерегуляції земельних відносин. Як повідомляється на сайті Кабміну, він остаточно оформлює земельну децентралізацію і усуне корупційні ризики в управлінні земельними ресурсами. Як раніше зазначав екс в.о. глави Мінекономіки Павло Кухта, "2194 є одним з умов отримання 700 млн доларів дуже дешевою кредитної підтримки від Світового банку".

Сам Железняк очікується "нескінченний розгляд правок".

Законопроект 4540 про покарання за порушення режиму самоізоляці.

Законопроектом пропонується предбачити адміністративну відповідальність за "порушення особою порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації, запроваджених у рішенні про встановлення карантину, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби"

Вартість адміністративного штрафу буде від 3400 до 8500 грн.

Законопроект 5187-1 про повернення лікарняних виплат застрахованим особам у разі захворювання або травми.

У грудні 2020 року, парламент ухвалив Закон України "Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я". Таким чином вилучили основний вид виплат за "настання тимчасової втрати непрацездатності", що не пов’язана з нещасним випадком на виробництві. Замінивши на виплати за "тимчасову непрацездатність на період реабілітації".

Автори законопроекту зазначають, що перший вид виплат охоплював весь період до відновлення працездатності, або до встановлення групи інвалідності. Другий розповсюджується лише на період реабілітації, який чітко не виписаний та не може бути більшим 24 днів.

За розрахунками депутатів, які хочуть змінити ситуацію законопроектом №5187, внаслідок змін з 30 червня 2021 року орієнтовно 2,5 млн осіб ризикують не отримувати матеріальну допомогу по страховим випадкам у зв’язку із втратою працездатності. Оскільки новостворена виплата охоплює лише 1,5%. від загальної кількості застрахованих осіб, яким виплачується така допомога протягом року.

Законопроекти 4475, 4398, 4399 про реструктуризацію споживчих кредитів.

За словами заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, метою законопроекту №4475 є реструктурування споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті, за умови наявності в позичальника на момент надання позики перед кредитором.

Законопроект №4398 пропонує зобов'язати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не пізніше ніж за 30 днів до публікації оголошення про відкриті торги запропонувати позичальникові погасити заборгованість на суму не меншу за оціночну вартість активу. Також законопроектом пропонується вилучити зі складу ліквідаційної маси житло, яке є єдиним місцем проживання сім'ї боржника, якщо воно не перевищує 60 кв. м, або 13,65 кв. м на кожного члена сім'ї боржника для квартири або 120 кв. м для житлового будинку.

Згідно з текстом законопроекту, боржник, котрий мешкає у такому житлі, в разі недостатності його доходів для виконання умов реструктуризації, за рішенням господарського суду може виплачувати мінімальну суму щомісячного виконання плану реструктуризації.

Законопроектом №4399, пропонується дозволити банкам, що здійснюють реструктуризацію кредитів фізичних осіб в іноземній валюті, забезпечених іпотекою, не коригувати фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток) на суму згортання резервів із валовою балансовою сумою за такими діючими кредитами й на суму часткового прощення кредиту, що підлягає реструктуризації.

Законопроект 5308 про об’єднання Державної іпотечної установи і "Української фінансової житлової компанії" (Укрфінжитло).

ДІУ діє на ринку іпотечного кредитування України з 2004 року. У 2020 році для реалізації програми "Доступна іпотека" було створено ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло"), яка фактично виступатиме посередником між банком і громадянином, щоб громадяни могли брати довгострокові іпотечні кредити під фіксовану ставку – 7% річних.

"Компанія рефінансуватиме банки, що видають іпотечні кредити на визначених державою умовах. Ще один продукт від "Укрфінжитла" – лізинг нерухомості (оренда з правом викупу) під 5% річних, без першого внеску.

Після ухвалення законопроєкту, тобто після приєднання ДІУ, з’являться нові фінансово-кредитні механізми забезпечення громадян України доступним житлом", - йдеться у поясненні.

Так, очікується, що в короткостроковій перспективі буде надано близько 8 тис. іпотечних кредитів для придбання житла та придбано 12 тис. квартир для передачі їх у фінансовий лізинг.