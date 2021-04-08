Раді рекомендували ухвалити закон про реструктуризацію валютної іпотеки

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №4475, який щодо реструктуризації валютної іпотеки.

Про це у Telegram повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Текст законопроєкту із усіма правками до другого читання ще не оприлюднений.

Комітет також погодив законопроєкти № 4398 (про реструктуризацію заборгованості валютних позичальників через процедуру банкрутства) та № 4399 (передбачає звільнення від сплати ПДФО з прощеного боргу).

Зазначимо, що наступного тижня Верховний Рада проведе два позачергових пленарних засіданнях 13 і 15 квітня, на яких розгляне низку законодавчих ініціатив.

Планують, зокрема, розглянути у другому читанні три законопроєкти, які стосуються "валютних позичальників": 4475, 4398, 4399.

"Відкладати розгляд ми просто не можемо, адже 21 квітня спливає термін дії мораторію на виселення з єдиного житла", - вказує нардепка Євгенія Кравчук.

Нагадаємо:

Верховна Рада на позачерговому засіданні 19 березня ухвалила за основу законопроєкт, яким визначаються умови проведення реструктуризації валютних кредитів, які банки видавали у минулому особам, які не мали регулярного доходу в іноземній валюті.

Економічна правда