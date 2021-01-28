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Компанія з Люксембурга банкрутить ІСД. Тарута каже, що це росіяни

Четвер, 28 січня 2021, 09:00
 

Люксембурзька компанія Indumet S.A. просить суд відкрити провадження у справі про банкрутство корпорації "Індустріальний Союз Донбасу". 

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Донецької області. 

Суд вважає подані матеріали достатніми для прийняття заяви про порушення провадження у справі про банкрутство до розгляду в підготовчому засіданні. Проведення підготовчого засідання призначено на 29 січня. 

В інтерв'ю одному з телеканалів акціонер ІСД Сергій Тарута заявив, що за Indumet S.A. стоїть державна корпорація розвитку ВЕБ РФ (російський Внєшекономбанк). 

"За гроші Внєшекономбанку ця компанія скуповувала борги ІСД і потім вирішила, що "нам український акціонер не потрібен". Ми скупимо все і потім через банкрутство візьмемо під контроль всі активи", - говорить Тарута. 

За словами народного депутата, при вході росіян до складу акціонерів ІСД була досягнута попередня домовленість про створення вертикально-інтегрованої гірничо-металургійної компанії. Але цього не сталося, а фінансування корпорації відбувалося за рахунок кредитів українських акціонерів – Тарути і Олега Мкртчана. 

Співвласниками ІСД є Сергій Тарута і Олег Мкртчан, а також російські акціонери. У серпні 2019 року Московський міський суд засудив Мкртчана до 9 років позбавлення волі за шахрайство на 1 млрд рублів. 

ІСД спеціалізується на виробництві і реалізації металопродукції, раніше корпорація контролювала Алчевський (Луганська область) і Дніпровський (Дніпропетровська область) металургійні комбінати, Дніпропетровський трубний завод, Алчевський коксохімічний завод (Луганська область), а також металургійний комбінат Dunaferr, метзавод ISD Huta Czеstochowa (Польща) та інші активи. 

Економічна правда 

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ІСД Тарута РФ банкрутство

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