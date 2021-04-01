Співробітників митниці перевірятимуть на детекторі брехні

У Державній митній службі планують створити власну службу детекторного контролю працівників для запобігання корупційним правопорушенням.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив голова Державної митної служби України Павло Рябікін.

За його словами, загальна чисельність працівників митної служби - близько 12 тис осіб по всій країні.

"Наразі ми здійснили переатестацію та переведення на нову систему контрактної роботи. В центральному апараті переведено близько 500 осіб. Я думаю, що за тиждень-два почнеться тестування та переведення до нової структури на контрактній основі працівників регіональних підрозділів. Ми плануємо, що цей процес закінчиться до середини квітня", - розповів Рябікін.

Крім цього, у Держмитслужбі готують меморандум про співпрацю з НАБУ.

"Контрактна основа - це додаткові методи контролю, включно із детектором брехні під час проведення службових розслідувань, що має посилити умови та запобігти корупційним правопорушенням.

Ми перебуваємо в стані підготовки меморандуму з НАБУ, яке входить у процес детекторного контролю працівників митної служби України та протягом року надає нам методологічну допомогу. Йдеться про те, що вже за рік ми повинні створити власну службу детекторного контролю", - додав голова Держмитслужби.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський провів нараду з головою Держмитслужби Павлом Рябікіним щодо перебігу реформування відомства, на якій заявив, що "потрібно прискорити реформування Митниці".

18 листопада 2020 року Кабмін призначив гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна головою Державної митної служби.

У жовтні Кабмін погодив пропозицію Мінфіну про визнання гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна переможцем конкурсу на вакантну посаду голови Держмитслужби.

Економічна правда