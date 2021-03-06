Нафтогаз припинив постачання газу для теплоповика з Донеччини

"Донецьктеплокомуненерго", як постачальник тепла для Донецької області, залишилось без постачальника природного газу через борги перед "НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляється на сайті Донецькоблгазу.

"За законодавством ПАТ "Донецькоблгаз" з суботи (06.03. 2021 р.) зобов'язане припинити газопостачання на об'єкти ОКП "Донецьктеплокомуненерго" згідно приписів Кодексу ГРМ", - йдеться у повідомленні.

У Донецькоблгазі також зазначили, що Нафтогаз змушує діяти згідно з законодавством з метою недопущення завдання державі щодобових збитків від несанкціонованого споживання газу в розмірі 150 млн грн на місяць.

Згідно з повідомленням Нафтогазу, адресованому Донецьктеплокомуненерго, загальна заборгованість компанії становить 1,5 млрд грн. У кінці лютого держкомпанія вимагала оплатити 303,1 млн грн до 1 березня.

"У разі невиконання цієї вимоги, транспортування/розподіл природного газу вашої компанії буде зупинена згідно встановленого законодавством порядку", - йдеться в листі-повідомленні.

У свою чергу, Донецькоблгаз 3 березня спрямував лист прем'єр-міністру Денису Шмигаль з проханням втрутитися в ситуацію. За повідомленням компанії, припинення поставок газу призведе до збитків компанії в 11,4 млн грн на добу, або в 335 млн грн за березень.

Нагадуємо:

30 жовтня 2020 року в Нафтогазі заявили, що виробники тепла у 24 населених пунктах України досі мають критичні борги за газ, що ставить під загрозу старт опалювального сезону для їхніх клієнтів.

Раніше повідомлялось, що 63 виробники тепла мають заборгованість і ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону у 45 населених пунктах.

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