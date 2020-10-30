Старт опалювального сезону у 24 містах під загрозою через борги виробників тепла – "Нафтогаз"

Виробники тепла у 24 населених пунктах України досі мають критичні борги за газ, що ставить під загрозу старт опалювального сезону для їхніх клієнтів.

Про це повідомляє прес-сужба "Нафтогазу".

Зазначається, що за тиждень ще 10 підприємств ТКЕ встигло підготуватись до опалювального сезону, кількість критичних боржників знизилась з 47 до 38.

"13 областей України вже увійшли або розпочинають опалювальний сезон - в них немає жодного міста, де виробник тепла має критичну заборгованість", - йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії підкреслили, що, окрім столиці, боржники також залишаються у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях.

"Нафтогаз закликає засновників відповідних підприємств ТКЕ, серед яких більшість - місцеві органи самоврядування, вирішити проблему та захистити мешканців.

Компанія завчасно публікує перелік критичних боржників, аби мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве (регіональне) підприємство ТКЕ, а засновники таких підприємств могли попередити розвиток проблеми. Йдеться про виконання обов'язкових умов постачання газу, що передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867", - йдеться у позиції "Нафтогазу".

Зазначається, що до таких умов, зокрема, належить підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства, а також виконання однієї з трьох наведених нижче умов:

дотримання рівня розрахунків не нижче 90% за усіма укладеними з НАК "Нафтогаз України" договорами (без урахування штрафних санкцій). Для виробника теплової та електричної енергії, управління майном якого здійснює Фонд державного майна, не нижче 60%;

або укладення та виконання договору з НАК "Нафтогаз України" про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ згідно з типовим договором у межах реалізації Закону України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії";

або подання та виконання виробником погодженого виконавчим органом відповідної місцевої ради графіка погашення заборгованості, а також здійснення поточних розрахунків за використаний природний газ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що 63 виробники тепла мають заборгованість і ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону у 45 населених пунктах.

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Економічна правда