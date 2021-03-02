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Україна виплатила 335 мільйонів доларів відсотків за єврооблігаціями

Вівторок, 2 березня 2021, 11:45
 

Міністерство фінансів 1 березня погасило дев'ятий купон процентних виплат за єврооблігаціями - сума виплати становила 335 млн доларів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Мінфіну.

Зазначається, що ці євробонди були випущені у рамках проведеної Україною в 2015 році боргової операції з державним та гарантованим державою боргом.

Також євробонди випустили для реструктуризації зовнішніх запозичень Києва, "Укравтодору" і держпідприємства "Конструкторське бюро "Південне ім. Янгеля" (Дніпро).

Процентну ставку за всіма зазначеними паперами встановили на рівні 7,75% річних.

При цьому, процентний дохід нараховується і виплачується двічі на рік - 1 березня і 1 вересня, починаючи з 1 березня 2016 року. Термін погашення єврооблігацій наступає 1 вересня відповідного року - з 2019 по 2027 рік.

Нагадаємо:

Україна 11 грудня 2020 року розмістила додатковий випуск єврооблігацій на суму 600 млн доларів із дохідністю 6,2%, залучені кошти використають для фінансування загальних бюджетних призначень.

Міністерство фінансів 1 вересня 2020 року погасило другу серію єврооблігацій, випущених в ході реструктуризації в 2015 році з терміном погашення в 2020 році, на 1,69 мільярда доларів, а також виплатило 400 мільйонів доларів відсотків.

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Мінфін облігації євробонди

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