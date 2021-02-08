Суд залишив без руху позов Боголюбова щодо повернення йому 33,3% акцій Приватбанку

Госпсуд Києва 8 лютого залишив без руху позов колишнього акціонера Приватбанка Геннадія Боголюбова про повернення йому 33,25% акцій банку через відсутність у позовній заяві усіх необхідних реквізитів.

Про це на брифінгу у коментарі журналістам заявив юридичний радник Приватбанку Андрій Пожидаєв.

За його словами, на засіданні суду встановили, що "позивач подав заяву з певними порушеннями, не вказав усі необхідні реквізити".

"Суд ухвалив рішення залишити заяву без руху, надати позивачу 10 днів з сьогоднішнього дня на усунення цих недоліків", - пояснив Пожидаєв.

Юридичний радник банку додав - якщо позивач не усуне недоліки протягом 10 днів, позовну заяву залишать без розгляду.

За словами Пожидаєва, банк має кілька аргументів, які виключають повернення акцій Боголюбову.

Зокрема, він назвав "банківський" закон, який забороняє вимагати акції у держави.

Також, за його словами, на момент подачі позову пройшло більше 3 років з моменту націоналізації та минув термін позовної давності.

Нагадаємо:

У листопаді 2020 року Госпсуд м. Києва відкрив ще одне провадження за позовом колишнього акціонера Приватбанку Геннадія Боголюбова. Він хоче витребувати акції, що належали йому на момент націоналізації банку.

На початку листопада 2020 року повідомлялось про те, що колишній акціонер вчергове подав позов щодо витребування акцій з Приватбанку.

Раніше Боголюбов уже неодноразово звертався до суду з метою повернути акції Приватбанку, що належали бізнесмену до націоналізації.

4 грудня 2018 року суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова.

Економічна правда