НБУ продовжує вивчати можливість випуску е-гривні – Шевченко

НБУ продовжує вивчати можливість випуску власної цифрової валюти - е-гривні, досліджує її можливі сфери використання і потенційний попит.

Про це у Facebook повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.

За його словами, у 2016 році в НБУ одними з перших в світі почали вивчення можливості випуску CBDC - електронної форми національної валюти, емітентом якої є центральний банк.

"У 2018 році було проведено пілотний проєкт з випуску е-гривні для роздрібних платежів на платформі блокчейн. В результаті "пілоту" ми отримали багато як цікавих висновків, так і нових відкритих питань. Та це цілком нормально, враховуючи інноваційну природу CBDC. Ці питання наразі досліджуємо не тільки ми, а й інші центробанки.

З метою обміну знаннями та досвідом щодо потенційної можливості запровадження СВDC та її місця в фінансовій екосистемі ми провели міжнародну конференцію CBDCinUA2020. Участь у ній взяли дослідники з 15 країн світу і представники фінансового ринку (банки та фінтех)", - додав Шевченко.

Він додав, що наприкінці минулого року розпочали опитування учасників фінансового ринку для отримання експертних думок щодо перспектив запровадження е-гривні в Україні.

Нагадаємо:

У Нацбанку позитивно оцінюють можливість випуску цифрових грошей, які здатні стати рівноцінним еквівалентом звичайної фіатної гривні.

Раніше заступник голови НБУ Олексій Шабан заявив, що у Нацбанку поки шукають необхідну ідею для проєкту "Електронна гривня", "зовні все виглядає як затишшя".

Економічна правда