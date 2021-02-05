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УЗ: дитячі і студентські квитки на "Інтерсіті+" відтепер можна купити через чат-бот

П'ятниця, 5 лютого 2021, 17:40
 

"Укрзалізниця" 5 лютого додала в чат-боті у Viber і Telegram можливість купівлі пільгових студентських та дитячих квитків на поїзди Інтерсіті+.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Загалом з початку роботи чат-бота кількість його користувачів сягнула 74 тисяч, 80% від цієї кількості користувались чат-ботом у Viber.

Всього було заброньовано близько 1,2 тис квитків. Кожний п’ятий клієнт використовував для оплати Apple Pay чи Google Pay", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У січні "Укрзалізниця" запустила чат-боти у месенджерах Viber та Telegram з функцією продажу квитків.

З 27 січня 2021 року в чат-боті стала доступна функція кошика замовлень, що дозволяє купувати до 4 квитків одночасно.

У 2020 році 12,9 млн залізничних квитків або 66% від загальної кількості реалізованих проїзних документів пасажири купили онлайн.

Економічна правда

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