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УЗ запускає чат-боти у Viber і Telegram із функцією продажу квитків

Понеділок, 11 січня 2021, 18:20
 

"Укрзалізниця" запускає чат-боти у месенджерах Viber та Telegram з функцією продажу квитків.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що чат-бот у Viber та Telegram запускається у співпраці з Visa та технологічним партнером - компанією Middleware Inc. (США) на базі технології Corezoid Hyperautomation Engine.

Детальніше розповісти про роботу чат-ботів в УЗ обіцяють на прес-конференції 12 січня.

Економічна правда

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