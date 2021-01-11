УЗ запускає чат-боти у Viber і Telegram із функцією продажу квитків

"Укрзалізниця" запускає чат-боти у месенджерах Viber та Telegram з функцією продажу квитків.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що чат-бот у Viber та Telegram запускається у співпраці з Visa та технологічним партнером - компанією Middleware Inc. (США) на базі технології Corezoid Hyperautomation Engine.

Детальніше розповісти про роботу чат-ботів в УЗ обіцяють на прес-конференції 12 січня.