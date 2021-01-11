УЗ запускає чат-боти у Viber і Telegram із функцією продажу квитків
Понеділок, 11 січня 2021, 18:20
"Укрзалізниця" запускає чат-боти у месенджерах Viber та Telegram з функцією продажу квитків.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Зазначається, що чат-бот у Viber та Telegram запускається у співпраці з Visa та технологічним партнером - компанією Middleware Inc. (США) на базі технології Corezoid Hyperautomation Engine.
Детальніше розповісти про роботу чат-ботів в УЗ обіцяють на прес-конференції 12 січня.
Економічна правда
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