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Офіційний курс: гривня продовжує зміцнення

Четвер, 4 лютого 2021, 20:30
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 5 лютого на рівні 27,89 гривні. 

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,45 грн (на 4 лютого – 33,64 гривні).

Нагадуємо:

4 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.

4 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 4 лютого на рівні 27,99 гривні. 

3 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.

3 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,03 - 28,05 гривні.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 3 лютого на рівні 28,06 гривні.

Економічна правда

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