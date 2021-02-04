Курс валют на 4 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
4 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 12:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,87 - 27,88 гривні;
Євро – 33,40 - 33,41 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,84 – 28,05 гривні. Євро купують по 33,30 гривні, продають по 33,71 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,93 - 27,99 гривні, євро - 33,46 - 33,60 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 4 лютого на рівні 27,99 гривні.
3 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.
3 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,03 - 28,05 гривні.
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 3 лютого на рівні 28,06 гривні.
2 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,03 - 28,05 гривні.
Економічна правда
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