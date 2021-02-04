Курс валют на 4 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

4 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,87 - 27,88 гривні;

Євро – 33,40 - 33,41 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,84 – 28,05 гривні. Євро купують по 33,30 гривні, продають по 33,71 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,93 - 27,99 гривні, євро - 33,46 - 33,60 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 4 лютого на рівні 27,99 гривні.

3 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.

3 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,03 - 28,05 гривні.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 3 лютого на рівні 28,06 гривні.

2 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,03 - 28,05 гривні.

Економічна правда