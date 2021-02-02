НБУ визначив курс гривні на третє лютого

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 3 лютого на рівні 28,06 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,79 грн (на 2 лютого – 33,90 гривні).

Нагадуємо:

2 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,06 - 28,08 гривні.

2 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,03 - 28,05 гривні.

Економічна правда