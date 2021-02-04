Гривня зміцнилась на закритті міжбанку
4 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,84 - 27,86 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,84 - 27,86 гривні;
Євро – 33,34 - 33,36 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,82 – 28,02 гривні. Євро купують по 33,25 гривні, продають по 33,67 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,92 - 27,97 гривні, євро - 33,40 - 33,54 гривні.
Нагадуємо:
4 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 4 лютого на рівні 27,99 гривні.
3 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.
3 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,03 - 28,05 гривні.
Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 3 лютого на рівні 28,06 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua