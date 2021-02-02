Гривня зміцніла до євро на закритті міжбанку
2 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,03 - 28,05 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,03 - 28,05 гривні;
Євро – 33,71 - 33,73 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,95 – 28,15 гривні. Євро купують по 33,60 гривні, продають по 33,99 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,05 - 28,10 гривні, євро - 33,70 - 33,83 гривні.
Нагадуємо:
2 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,06 - 28,08 гривні.
1 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,01 - 28,03 гривні
1 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,07 - 28,09 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 1 лютого на рівні 28,13 гривні.
Економічна правда
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