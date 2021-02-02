Гривня зміцніла до євро на закритті міжбанку

2 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,03 - 28,05 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,03 - 28,05 гривні;

Євро – 33,71 - 33,73 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,95 – 28,15 гривні. Євро купують по 33,60 гривні, продають по 33,99 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,05 - 28,10 гривні, євро - 33,70 - 33,83 гривні.

Нагадуємо:

2 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,06 - 28,08 гривні.

1 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,01 - 28,03 гривні

1 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,07 - 28,09 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 1 лютого на рівні 28,13 гривні.

Економічна правда