Акції KIA Motors зросли на тлі новин про інвестиції з боку Apple

Акції Kia Motors Corp., яка входить до групи компаній Hyundai Motor Group, зросли на 14,5% на тлі повідомлень місцевих ЗМІ, що Apple інвестує в автовиробника 3,6 млрд доларів у рамках співпраці по виробництву електромобілів.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що корейське видання DongA Ilbo повідомило, що Apple планує налагодити виробництво електромобілів разом із Kia на заводі Kіа в Джорджії, США.

"Компанії можуть підписати угоду 17 лютого і ставлять за мету представити автомобілі Apple в 2024 році. Компанії планують виробляти 100 тис електрокарів в рік", - пише корейське видання.

Bloomberg зазначає, що акції Kia зараз на найвищому рівні з 1997 року.

Нагадаємо:

Засновник Tesla Inc. Ілон Маск розповів, що у найскладніші для компанії часи хотів передати компанію в руки Apple Inc, проте CEO Apple Тім Кук пропозицію відхилив.

Техкомпанія Apple планує розпочати виробництво авто з власною технологією батарей до 2024 року.

У компанії Hyundai Motor Co повідомили, що наразі знаходяться на етапі ранніх перемовин з Apple - йдеться про можливі плани техногіганта розпочати сумісне виробництво електрокарів.

Економічна правда