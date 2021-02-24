Тарифи на газ у березні: 8 компаній поставили ціну нижче граничної

Більшість газопостачальних компаній станом на ранок 24 лютого оприлюднили свої ціни на березень - 8 компаній встановили ціни нижче граничної ( від 6,70 грн до 6,97 грн за кубометр).

Про це повідомляє ГазПравда.

"Найкращу пропозицію на березень - 6,70 грн за кубометр - підготувала компанія Megawatt. Це на 9 коп менше, аніж у лютому та січні. Лише на 5 коп дорожче - по 6,75 грн за куб - запропонувала компанія "Агросинтез Трейдінг". Це на 7 коп вигідніше за їхню лютневу пропозицію.

На третьому місці з ціною 6,80 грн за кубометр - компанія "Енергетичнi ресурси України". Це на 10 коп менше, аніж у лютому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що газопостачальна компанія "Нафтогаз України" запропонувала ціну 6,86 грн за кубометр.

6,88 грн за куб пропонує "ЕВОДА ТРЕЙД", 6,90 грн - "Газпромпостач", по 6,97 - Волиньелектро Збут і Закарпаття Енергозбут, ці компанії залишили свої ціни на березень на лютневому рівні.

"Решта ж постачальників (зокрема й регіональні газзбути, афілійовані з облгазами) запропонували 6,99 грн за кубометр.

Зазначимо, що газопостачальні компанії мають оприлюднювати вартість газу за 5 днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього", - додали в ГазПравді.

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Нагадуємо:

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила березневу ціну на газ у розмірі 6,86 гривні за кубічний метр з ПДВ та без вартості розподілу.

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Економічна правда