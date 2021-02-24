"Нафтогаз" назвав ціну на газ для населення на березень

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила березневу ціну на газ у розмірі 6,86 гривні за кубічний метр з ПДВ та без вартості розподілу.

Про це повідомляє пресслужба ГК "Нафтогаз України".

"Ціна для побутових споживачів у рамках тарифного плану "Місячний" становитиме 6,86 грн/куб. м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для клієнтів компанії, які оформили тарифний план "Річний" у минулому році, вартість газу не зміниться і становитиме 4,73 грн, 5,24 грн або 6,45 грн відповідно до умов договорів.

У пресслужбі додали, що компанія як постачальник "останньої надії" також забезпечує газом побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника у період переходу до нового. Ціна на газ для клієнтів ПОН у березні – 6,99 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу.

Наразі газ від ПОН отримують понад 300 тис клієнтів.

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Нагадуємо:

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Економічна правда