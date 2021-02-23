Офіційний курс: гривня стабільна

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 24 лютого на рівні 27,90 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,88 грн (на 23 лютого – 33,89 гривні).

Нагадуємо:

23 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,93 - 27,95 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 23 лютого на рівні 27,93 гривні.

23 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,86 - 27,88 гривні.

22 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.

22 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,86 - 27,88 гривні.

Економічна правда