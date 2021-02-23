У "Слузі народу" не виключають третього голосування за призначення Вітренка

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук не виключає повторного голосування у Верховній Раді щодо можливого призначення Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єра - міністра енергетики.

Про це вона сказала на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми обов'язково повернемося до голосування за міністра. Мене цілком влаштовує кандидатура Вітренко: у нього є розуміння, що робити, і зараз його рішення були абсолютно логічними" - сказала Кравчук.

На уточнююче питання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна", чи може голосування про призначення міністра енергетики відбутися на наступному пленарному тижні (2-5 березня), вона відповіла, що "така ймовірність завжди є", але це залежить від того, чи розгляне дане питання фракція "Слуга народу" на своєму найближчому засіданні і чи буде внесене відповідне подання.

Нагадаємо:

Кандидат на першого віцепрем’єра - міністра енергетики Юрій Вітренко обіцяє зробити прибутковими державні підприємства Енергоатом та Центренерго.

Повідомлялось, що Юрія Вітренка, кандидатуру якого вже двічі виносили на голосування парламенту, спробують втретє призначити першим віцепрем'єром - міністром енергетики.