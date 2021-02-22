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Фігурант справи Приватбанку намагався вилетіти з України на літаку авіакомпанії Коломойського

Понеділок, 22 лютого 2021, 19:45
 

Затриманий в аеропорту "Бориспіль" екс-перший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко летів з України до Австрії на літаку "Рози Вітрів".

Джерело: "Інтерфакс-Україна", член наглядової ради "Укрзалізниці" і екснардеп Сергій Лещенко в Telegram

Деталі: Літак Hawker 800XP з бортовим номером UR-WRR, яким Яценко намагався покинути Україну, обслуговує авіакомпанія Windrose ( "Роза Вітрів"), свідчать дані Державного реєстру цивільних повітряних суден України.

Видання зазначає, що власником судна в держреєстрі вказана кіпрська компанія Viskona Investments Ltd. Згідно з даними flightradar24, літак вилетів з Дніпра о 10:05 в напрямку західного кордону України, проте розвернувся в районі Кам'янця-Подільського і потім сів в Києві.  Час польоту склав 1 годину 32 хв.

Пряма мова Лещенка: "Для втечі з України Яценко використовував літак Коломойського.  Олігарх вирішив заховати свого топменеджера у Відні, надавши борт, який числиться за його авіакомпанією.  Це літак Raytheon Hawker 800XP, бортовий номер: UR-WRR, належить WindRose ( "Роза вітрів").

Співвласником цієї компанії є Коломойський через кіпрську компанію Bregenzer Limited, яка володіє половиною активів авіакомпанії".

Передісторія: У понеділок в аеропорту "Бориспіль", що під Києвом, посадили літак, на якому летів експерший заступник голови правління Приватбанку Володимир Яценко.

Його підозрюють у привласненні майна.

Колишні топ-менеджери націоналізованого Приватбанку, які живуть в Австрії та Швейцарії, постійно приїжджають в Україну. Зокрема, Яценко мандрує маршрутом Женева-Відень-Україна.

На початку 2020 року Госсуд Києва відкрив провадження за позовами низки екс-топ-менеджерів та екс-акціонерів Приватбанку про визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку. Серед позивачів є і Яценко, який володів міноритарним пакетом акцій фінустанови розміром 0,3%.

Українська правда

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Приватбанк Коломойський авіа

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