Колишні топ-менеджери Приватбанку приїжджають в Україну з Австрії і Швейцарії

Колишні топ-менеджери націоналізованого Приватбанку, які живуть в Австрії та Швейцарії, постійно приїжджають в Україну.

Про це пише "НВ Бізнес".

За даними видання, колишній голова правління Приватбанку Олександр Дубілет 7 червня відвідав Україну - він був гостем на вечірці Monobank, присвяченій видачі одного мільйона карт.

Зазначається, що Олександр Дубілет був відзначений на фото у пості в Facebook одного із співвласників Monobank, колишнього керівника роздрібного бізнесу та напряму з обслуговування індивідуальних VIP-клієнтів Приватбанку Олега Гороховського.

Крім цього, старший Дубілет є на фото однієї зі співробітниць компанії Fintech Band (розробник Monobank) Ірини Пивовар, викладеному у її стрічці новин Facebook.

За даними "НВ Бізнес", Олександр Дубілет після визнання Приватбанку неплатоспроможним і націоналізованим, живе в Австрії, але досить часто відвідує Україну. У цьому році він був у січні, березні, квітні, травні і останній раз в червні.

Як розповідають джерела видання, колишній перший заступник Тимур Новіков, який відповідав за інвестиційний бізнес Приватбанку, живе в Швейцарії, але також постійно прилітає і відлітає.

"Екс-керівник корпоративного ВІП бізнесу Приватбанку Володимир Яценко мандрує маршрутом Женева-Відень-Україна. У той же час колишня заступник голови Людмила Шмальченко весь час жила і продовжує жити в Україні", - йдеться у повідомленні.

"Їх повинні були включити в першу сотрню списку кандидатів Слуги Народу, але в останній момент чомусь передумали", - заявило джерело.

Нагадаємо:

Журналісти підрахували, що судові процеси, ініційовані Ігорем Коломойським проти України у боротьбі за ПриватБанк, обійшлися в 2018 році державі в 600 млн грн.

На фоні судових рішень навколо ПриватБанку за два останні місяці спостерігався відплив ресурсів, переважно в іноземній валюті: клієнти забрали з банку близько 137 млн доларів і 27 млн євро.

Рекомендуємо почитати:

Як Коломойський і Боголюбов вивели з Приватбанку 5,5 мільярда доларів

Націоналізацію Приватбанку визнали незаконною. Що це означає?

Ігор Коломойський: Я вважаю, що Порошенко – моя маріонетка

Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова. Про маніпуляції Коломойського, майбутнє Приватбанку та НБУ