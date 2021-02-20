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Bitcoin подорожчав до 57 тисяч доларів

Субота, 20 лютого 2021, 18:30
 

20 лютого ціна криптовалюти Bitcoin знову побила рекорд, досягнувши 57,383 тисяч доларів.

Про це відомо з CoinDesk.

Станом на 18:26 вартість криптовалюти досягає 56,335 доларів за одиницю.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що ринкова вартість криптовалюти Bitcoin сягнула 956 мільярдів доларів.

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Економічна правда
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