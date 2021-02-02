Герус: Україна потребує імпорту електроенергії для проходження морозів у лютому

Голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус заявив, що за допомогою імпорту електроенергії збалансується ситуація і немає серйозних ризиків віялових відключень.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

"Ще з грудня в Україні спостерігається тривожна тенденція - зменшуються запаси вугілля на складах. І, на жаль, вже наприкінці січня вони складали лише 44% від необхідних мінімальних гарантованих запасів. Або 21% від того вугілля, яке було у нас на складах рік тому", - сказав Герус.

За його словами, уже були морози у січні, очікується, що лютий буде "дуже морозний, практично весь місяць буде триматися холодна температура, а в деякі дні буде -15 градусів".

"За таких умов ми не можемо нести ризики, що якісь компанії не завезли вугілля на склади", - додав він.

"В Україні розпочався імпорт електроенергії, зараз він займає десь приблизно 3-4% від нашого споживання. Але, що важливо, цей імпорт йде у піковий період споживання електроенергії, зокрема, у вечірні години, і сприяє балансуванню енергосистеми", - підкреслив Герус.

"За допомогою імпорту збалансується ситуація, і немає серйозних ризиків віялових відключень", - пояснив нардеп.

Він також запевнив, що імпорт у таких обсягах не загрожує енергетичній безпеці України.

При цьому, Герус сподівається, що у зв'язку із потеплінням у березні потреби в імпорті не буде.

"У моєму розумінні, є підстави, щоб обмежувати імпорт е/е із РФ, але немає підстав, щоб обмежувати імпорт е/е із Білорусі. Адже із Білорусі ми навіть теоретично не можемо імпортувати більше, аніж 3%-6% нашого споживання, бо лінії електропередач обмежені величиною 900 МВт.

Та й сам диспетчер Укренерго обмежує такий імпорт, коли у нашій енергосистемі виникає профіцит. Отже, такий імпорт із Білорусі навіть теоретично не може становити ніякої загрози енергетичній безпеці, але точно добавляє елементи конкуренції на ринку", - написав він у Facebook.

"Якщо ж повністю забороняти імпорт, то це не тільки послаблює диверсифікацію, посилює залежність від окремих ФПГ, але і сприяє додатковій монополізації ринку. А монополізація - це зростання цін на е/е, а значить і тарифів на е/е для кінцевих споживачів", - вважає нардеп.

Нагадаємо:

Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.

В "Укренерго" заявили, що відповідно до закону "Про ринок електроенергії" на сьогодні нема підстав для обмеження імпорту електроенергії з РФ.

Станом на 28 січня 2021 року, на складах українських ТЕС - 578,7 тис тонн вугілля, це - на 525,8 тис тонн менше необхідної норми.

Економічна правда