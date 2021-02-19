МАУ почне з березня відновлювати оригінальні маршрути

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" з березня розпочинає поступове відновлення свої мережі рейсів та збільшить частоту на найбільш популярних напрямках.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, на початку березня 2021 року авіакомпанія відновлює рейси з Києва до Женеви та Праги. У кінці березня виконуватимуться рейси з Києва до Ларнаки, Вільнюса, Барселони та Кишинева.

Також буде відновлено повітряне сполучення між Одесою та Стамбулом.

З березня сполучення з низкою міст відновиться до щоденних рейсів. Це стосується Амстердаму, Парижу, Мілану, Тбілісі, Єревану та Тель-Авіву з вилітом із Києва. Щодо Тель-Авіву, компанія збільшить кількість рейсів до 11 на тиждень з травня.

Частіше відбуватимуться рейси з Києва до Дубай (до 6 рейсів на тиждень). З травня 2021 року МАУ також частіше літатиме між Україною та Стамбулом (до 21 частоти в тиждень).

Компанія також виконає рейси Київ - Делі - Київ 25 лютого та 2, 13 й 18 березня. Київ - Ташкент - Київ відбудуться 28 лютого та 10, 21, 31 березня.

Нагадаємо:

Раніше Авіакомпанія "МАУ", одним із бенефіціарів якої є Ігор Коломойський, звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням доручити Кабміну "негайно" розробити програму дій із надання поворотної фінансової допомоги (позики або стабкредиту) з метою виплати зарплати працівникам.

Раніше повідомлялося, що "Міжнародні авіалінії України" хочуть почати відновлення оригінальної мережі маршрутів з 28 березня наступного року

Економічна правда