"МАУ" планує з березня відновлювати оригінальні маршрути

"Міжнародні авіалінії України" мають намір почати відновлення оригінальної мережі маршрутів з 28 березня наступного року

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Компанія здійснює авіасполучення через хаб аеропорту "Бориспіль".

Щодо внутрішнього сполучення, у 2021 році будуть здійснюватися рейси до Херсону, Львову, Харкова, Одеси, Дніпра, Івано-Франківська та Запоріжжя.

Міжнародне сполучення включає в себе 43 маршрути як з "Борисполя", так і з аеропортів інших міст України. Зокрема йдеться про Нью-Йорк, Амстердам, Лондон, Париж, Женеву, Тбілісі, Стамбул, Барселону тощо.

Нагадаємо:

Раніше Авіакомпанія "МАУ", одним із бенефіціарів якої є Ігор Коломойський, звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням доручити Кабміну "негайно" розробити програму дій із надання поворотної фінансової допомоги (позики або стабкредиту) з метою виплати зарплати працівникам.

У листопаді 2021 року Украерорух забезпечив близько 10 тисяч рейсів, що на 56,7% менше за обсяги відповідного періоду минулого року.













