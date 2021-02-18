Новини 18 лютого: провадження по "Нафтогазу", "Роттердам+", "євробляхи"

Про провадження по "Нафтогазу". Офіс генерального прокурора веде декілька проваджень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України", зокрема слідство стосується держаудиту компанії.

Про "Роттердам+". Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що майбутній голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури має займатися справою "Роттердам+".

Про "євроблях". Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт 4643-д, яким пропонується механізм доступного розмитнення ввезених авто протягом 180 днів.

Про справу Приватбанку. У справі Приватбанку обов’язково мають бути проведені експертизи, які встановили збитки - стосовно цього у генпрокурорки з НАБУ та САП "повне порозуміння".

Про тариф на передачу електроенергії. Тариф на передачу електроенергії "Укренерго" може зрости на 7,5% до 316,08 грн/МВт-год з 1 квітня - 2 березня відбудеться відкрите обговорення.

Ексклюзив ЕП:

Ренесанс нелегалів: чому влада Зеленського не впоралася з підпільними АЗС

Попри обіцянки президента Володимира Зеленського, нелегальні заправки та міні-НПЗ не зникли з паливного ринку країни.