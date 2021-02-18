Новини 18 лютого: провадження по "Нафтогазу", "Роттердам+", "євробляхи"
Про провадження по "Нафтогазу". Офіс генерального прокурора веде декілька проваджень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України", зокрема слідство стосується держаудиту компанії.
Про "Роттердам+". Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що майбутній голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури має займатися справою "Роттердам+".
Про "євроблях". Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт 4643-д, яким пропонується механізм доступного розмитнення ввезених авто протягом 180 днів.
Про справу Приватбанку. У справі Приватбанку обов’язково мають бути проведені експертизи, які встановили збитки - стосовно цього у генпрокурорки з НАБУ та САП "повне порозуміння".
Про тариф на передачу електроенергії. Тариф на передачу електроенергії "Укренерго" може зрости на 7,5% до 316,08 грн/МВт-год з 1 квітня - 2 березня відбудеться відкрите обговорення.
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Ренесанс нелегалів: чому влада Зеленського не впоралася з підпільними АЗС
Попри обіцянки президента Володимира Зеленського, нелегальні заправки та міні-НПЗ не зникли з паливного ринку країни.
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