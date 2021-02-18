Регулятор хоче підвищити тариф на передачу електроенергії на 7,5% з 1 квітня

Тариф на передачу електроенергії "Укренерго" може зрости на 7,5% до 316,08 грн/МВт-год з 1 квітня - 2 березня відбудеться відкрите обговорення

Про це йдеться у постанові, опублікованій на сайті Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це схвалення. Усіх запрошуємо до обговорення. Якщо хтось бачить інші джерела або неточності, або якісь можливості щодо оптимізації тарифу, ми з готовністю співпрацюватимемо абсолютно з усіма сторонами. На сьогодні це 316,08 грн/МВт-год", - заявив глава НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Згідно з обґрунтуванням у постанові підставою для підвищення тарифу стало включення в його структуру додатково 1,495 млрд грн витрат на виплату відсотків з 10,25 млрд грн кредитів держбанків, залучених оператором системи передач для розрахунків з ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок").

Водночас Нацкомісія відмовилася включити в тариф, за пропозицією "Укренерго", 11,350 млрд грн дефіциту коштів у 2021 році на фінансову підтримку "ГарПоку" в рамках спеціальних обов’язків (ПСО) для розрахунків із "зеленою" генерацією.

"Поки ми не включаємо як мінімум 20% суми до тарифу "Укренерго", але відсотки я не бачу можливості не включити", - констатував Тарасюк.

Виправлено:

У попередній версії зазначалось, що постанову затверджено остаточно. Водночас, проєкт постанови передбачає публічне обговорення до фінального рішення регулятора щодо тарифу. ЕП просить вибачення у читачів.

Нагадаємо:

З 1 грудня 2020 року тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії зріс на 30% та становитиме 312,76 гривні за МВт-год.