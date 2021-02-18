Венедіктова пояснила, чому підозри у справі Приватбанку не підписані

У справі Приватбанку обов’язково мають бути проведені експертизи, які встановили збитки - стосовно цього у генпрокурорки з НАБУ та САП "повне порозуміння".

Про це генеральна прокурорка заявила під час звіту у Верховній Раді.

Вона нагадала, що увійшла до групи прокурорів у справі Приватбанку 11 січня 2021 року та не має спеціального суб’єкту у процесі. "Блокувати я не можу", - зауважила генпрокурорка.

Венедіктова пояснила, чому саме передані НАБУ підозри у справі досі не були підписані:

"15 лютого була в нас спільна нарада - є повне порозуміння в даному випадку. Експертизи неможливо не проводити, тому що експертизи - це саме той документ, який встановлює збитки. Тут має бути все ж склад злочину, тому ми рухаємося виключно по закону".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро передало підозри по справі Приватбанку на погодження особисто Генеральному прокурору.

Раніше генеральна прокурорка Ірина Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів у трьох основних провадженнях щодо групи "Приват".

У листопаді 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка передав у НАБУ справу про виведення багатомільярдних коштів з Приватбанку до його націоналізації.

4 березня Артем Ситник заявив, що справи Приватбанку перебувають на фінальній стадії і лише відсутність експертиз відкладає на недалеке майбутнє прийняття рішень.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Економічна правда