Антимонопольники дозволили Сільпо придбати мережу Фуршет
Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" (Fozzy Group) на купівлю активів Фуршет Груп, що раніше розпочала процедуру банкрутства.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Комітет зазначає, що проаналізував діяльність учасників концентрації у межах 21 міста України, на яких є перетин їхньої діяльності.
За результатами розгляду регулятор встановив, що "сукупні частки учасників концентрації на регіональних ринках у відповідних територіальних межах за результатами 2019 року та 9 місяців 2020 року не досягають 30%, а отже і граничних показників, встановлених статтею 12 Закону України "Про захист економічної конкуренції".
Також, було встановлено, що задіяні товарні ринки у відповідних територіальних межах є досить висококонкурентними, а учасники концентрації зазнають конкуренції з боку інших учасників задіяних регіональних ринків.
В АМКУ додали, що сторони відмовилися від набуття контролю над активами у населених пунктах, де концентрація могла б призвести до обмеження конкуренції через значні частки на ринку.
"Враховуючи наведене, АМКУ прийняв рішення, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України і надав відповідний дозвіл", - підсумовують в Антимонопольному комітеті.
Нагадаємо:
Fozzy Group, що володіє понад 700 торговельних об’єктів в Україні, хоче викупити активи Групи Фуршет - у січні була розпочата процедура її банкрутства.
Госпсуд Дніпропетровської області 18 січня 2021 року розпочав процедуру банкрутства дочірнього підприємства "Рітейл Центр", яке володіє мережею "Фуршет".
Економічна правда
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