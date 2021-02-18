Антимонопольники дозволили Сільпо придбати мережу Фуршет

Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "СІЛЬПО-ФУД" (Fozzy Group) на купівлю активів Фуршет Груп, що раніше розпочала процедуру банкрутства.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Комітет зазначає, що проаналізував діяльність учасників концентрації у межах 21 міста України, на яких є перетин їхньої діяльності.

За результатами розгляду регулятор встановив, що "сукупні частки учасників концентрації на регіональних ринках у відповідних територіальних межах за результатами 2019 року та 9 місяців 2020 року не досягають 30%, а отже і граничних показників, встановлених статтею 12 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Також, було встановлено, що задіяні товарні ринки у відповідних територіальних межах є досить висококонкурентними, а учасники концентрації зазнають конкуренції з боку інших учасників задіяних регіональних ринків.

В АМКУ додали, що сторони відмовилися від набуття контролю над активами у населених пунктах, де концентрація могла б призвести до обмеження конкуренції через значні частки на ринку.

"Враховуючи наведене, АМКУ прийняв рішення, що заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України і надав відповідний дозвіл", - підсумовують в Антимонопольному комітеті.

Нагадаємо:

Fozzy Group, що володіє понад 700 торговельних об’єктів в Україні, хоче викупити активи Групи Фуршет - у січні була розпочата процедура її банкрутства.

Госпсуд Дніпропетровської області 18 січня 2021 року розпочав процедуру банкрутства дочірнього підприємства "Рітейл Центр", яке володіє мережею "Фуршет".

Економічна правда