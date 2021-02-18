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"Нафтогаз" до 2025 року інвестує 7 мільярдів доларів у розробку ділянок

Четвер, 18 лютого 2021, 13:33
 

Група "Нафтогаз" хоче виділити понад 20 мільярдів доларів на розробку нафтогазових ділянок в Україні, з них 7 мільярдів - до 2025 року.

Про це компанія повідомила у пресрелізі за результатами презентації стратегії групи 18 лютого.

У компанії очікують, що розвідка та розробка ділянок, на які "Нафтогаз" отримав ліцензії у 2020 році, збільшить оціночний видобувний потенціал Групи у разі успішного проведення геологорозвідувальних робіт у 5 разів – до 600 млрд куб. метрів.

"Для повноцінної реалізації цього потенціалу Нафтогаз має інвестувати 20-25 млрд дол. США, з яких біля 7 млрд дол. США — протягом перших 5 років (до 2025-го року)", - повідомляють у групі.

У "Нафтогазі" розповіли, що залучатимуть партнерів у разі успішного завершення пошуково-розвідувальних робіт:

"Для фінансування найамбітніших проектів Нафтогаз планує використати модель дольової участі. Вона передбачає, що Група Нафтогаз проводить пошуково-розвідувальні роботи самостійно, а у випадку успіху першого етапу залучає партнера для участі у фінансуванні розробки та розподілу ризиків".

За п’ять років у компанії хочуть зупинити зменшення запасів та досягти коефіцієнту заміщення на рівні 100% до 2025 року.

Також у планах НАК вийти на європейський ринок та розпочати торгівлю форвардними фізичними та фінансовими продуктами. 

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз" отримав 20 спеціальних дозволів на користування надрами Скіфського родовища та родовища Дельфін на 30 років.

18 грудня НАК "Нафтогаз" та НАК "Надра України" підписали необхідні договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Надра Юзівська".

Економічна правда

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