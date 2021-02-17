За весь час в Україні офіційно збанкрутіли лише 38 фізосіб

З моменту ухвалення нового кодексу у 2019 році, після чого українці отримали можливість оголосити себе банкрутами, лише 38 фізичних осіб були офіційно визнані неплатоспроможними.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Попри привабливість процедури, за майже півтора року її пройшли лише 38 фізичних осіб, з яких 35 – у 2020 році, кажуть у Мін'юсті. Ще двоє людей звільнилися від боргів у зв'язку з виконанням ними плану реструктуризації.

Для порівняння, офіційно боржниками (без урахування штрафів за адміністративні порушення, комунальних платежів й аліментів) є 760 тисяч громадян України.

Новий кодекс про банкрутство, яким фізособам дозволили оголошувати себе банкрутами та списати свої борги, запрацював 21 жовтня 2019 року.

Про банкрутство фізичних осіб та те, чому сотні тисяч не можуть його оголосити, читайте у матеріалі ЕП: Тяжкий шлях до боргової свободи: як (не) працює банкрутство і чому фізособи можуть про це лише мріяти

Читайте також: Новий кодекс про банкрутство запрацював: що він змінює для власників, топменеджерів і фізосіб

Економічна правда