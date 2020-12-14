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Кількість боржників в Україні збільшилася на 300 тисяч за рік

Понеділок, 14 грудня 2020, 10:45

Понад 2 мільйони українців знаходяться в реєстрі боржників. За рік їх кількість зросла на 18%. 

Про це повідомляє OpenDataBot.

 

У 2020 році найбільше боржників з’явилося у таких категоріях: 

Стягнення заборгованості з оплати комунальних послуг — кількість таких боржників зросла на 36% за рік (+57 тисяч людей).

Стягнення коштів (наприклад, за кредити) — на 24% за рік (+150 тисяч людей).

Стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху — на 22% за рік (+96 тисяч).

Стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення — на 21% за рік (+70 тисяч).

"Зростання кількості боржників можна пов’язати з декількома причинами. Це заборгованості українців, що виникли під час карантину, та збільшення відсотку боргів, що продаються комунальними службами та банками професіональним колекторським компаніям", - йдеться у повідомленні.

Значний вплив на заповнення Єдиного реєстру боржників мали введення відеофіксації порушень ПДР та поява Інспекції з паркування.

 

Які обмеження можливі через потрапляння до реєстру боржників:

Заборона на виїзд з країни

Блокування грошей на рахунках в банках та заборони відкривати нові рахунки

Заборони на продаж і покупку авто та нерухомості

Стягнення заборгованості з усіх офіційних доходів.

Перевірити людину в реєстрі боржників можна, додавши Опендатабот в будь-якому месенджері і надіслати боту ІПН.

Економічна правда

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борги кредити штрафи

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