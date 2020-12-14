Кількість боржників в Україні збільшилася на 300 тисяч за рік
Понад 2 мільйони українців знаходяться в реєстрі боржників. За рік їх кількість зросла на 18%.
Про це повідомляє OpenDataBot.
У 2020 році найбільше боржників з’явилося у таких категоріях:
Стягнення заборгованості з оплати комунальних послуг — кількість таких боржників зросла на 36% за рік (+57 тисяч людей).
Стягнення коштів (наприклад, за кредити) — на 24% за рік (+150 тисяч людей).
Стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху — на 22% за рік (+96 тисяч).
Стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення — на 21% за рік (+70 тисяч).
"Зростання кількості боржників можна пов’язати з декількома причинами. Це заборгованості українців, що виникли під час карантину, та збільшення відсотку боргів, що продаються комунальними службами та банками професіональним колекторським компаніям", - йдеться у повідомленні.
Значний вплив на заповнення Єдиного реєстру боржників мали введення відеофіксації порушень ПДР та поява Інспекції з паркування.
Які обмеження можливі через потрапляння до реєстру боржників:
Заборона на виїзд з країни
Блокування грошей на рахунках в банках та заборони відкривати нові рахунки
Заборони на продаж і покупку авто та нерухомості
Стягнення заборгованості з усіх офіційних доходів.
Перевірити людину в реєстрі боржників можна, додавши Опендатабот в будь-якому месенджері і надіслати боту ІПН.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua