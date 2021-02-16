Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 17 лютого на рівні 27,83 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,77 грн (на 16 лютого – 33,93 гривні).
Нагадуємо:
16 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,81 - 27,83 гривні.
16 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,90 - 27,92 гривні.
15 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,88 - 27,90 гривні.
15 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,79 - 27,81 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 16 лютого на рівні 27,97 гривні.
Економічна правда
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