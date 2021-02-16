Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 17 лютого на рівні 27,83 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,77 грн (на 16 лютого – 33,93 гривні).

Нагадуємо:

16 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,81 - 27,83 гривні.

16 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,90 - 27,92 гривні.

15 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,88 - 27,90 гривні.

15 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,79 - 27,81 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 16 лютого на рівні 27,97 гривні.

Економічна правда