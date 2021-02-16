В УЗ обіцяють до кінця року представити новий додаток для купівлі е-квитків

В "Укрзалізниці" заявили, що працюють над створенням нового застосунку для купівлі електронних квитків на поїзди - обіцяють, що він стане доступний уже цього року.

Про це заявив директор з питань інформаційних технологій АТ "Укрзалізниця" Володимир Рєзнік, передає прес-служба компанії.

"Ми прагнемо максимально діджиталізувати всі сервіси для наших клієнтів. Наразі виконуємо роботи з розробки нового застосунку для купівлі квитків. За його допомогою можна буде зручно замовити через персональний гаджет квитки на поїзд та супутні послуги, перелік яких будемо розширювати", - сказав Рєзнік.

Зазначається, що крім звичайних квитків, за допомогою застосунку можна буде купити проїзні документи для пільгових категорій пасажирів.

"Новий застосунок буде доступний для гаджетів, які працюють на операційних системах Android та iOS. Крім того, компанія планує замінити дорогі пристрої, які наразі використовуються для контролю та валідації електронних квитків, на звичайні смартфони", - йдеться у повідомленні.

"Звичайний смартфон дозволяє зчитувати QR-код, за допомогою якого підтверджується легітимність квитка та відбувається контроль пасажирів поїзда. При цьому звичайний смартфон у рази дешевший за мобільні термінали контролю документів, які наразі використовуються в поїздах.

Для валідації електронних квитків уже розроблено відповідний мобільний додаток для операційної системи Android, який наразі проходить тестування в реальному його використанні", - додав Рєзнік.

Повідомляється, що з початку 2021 року онлайн було придбано 2 млн квитків, це 74 % від загального обсягу реалізованих проїзних документів.

Нагадаємо:

У січні "Укрзалізниця" запустила чат-боти у месенджерах Viber та Telegram з функцією продажу квитків.

З 27 січня 2021 року в чат-боті стала доступна функція кошика замовлень, що дозволяє купувати до 4 квитків одночасно.

У 2020 році 12,9 млн залізничних квитків або 66% від загальної кількості реалізованих проїзних документів пасажири купили онлайн.

Економічна правда