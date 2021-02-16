Вітренко підтримує об'єднання "Центренерго" з держшахтами і його приватизацію

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що підтримує створення вертикально-інтегрованої компанії на базі "Центренерго" та державних шахт з її подальшої приватизацією.

Про це він сказав у коментарі "Інтерфкс-Україна".

"Я бачу переваги вертикальної інтеграції. Питання тільки в виборі конкретних шахт, щоб ця інтеграція була дійсно ефективною, були певні синергії", - зазначив Вітренко.

За його словами, поточна збиткова діяльність "Центренерго", яке змушене спалювати газ для вироблення електроенергії на тлі морозів і низьких запасів вугілля, не повинна впливати на фінансову привабливість компанії як об'єкта приватизації.

"Ціна приватизації визначається щодо майбутніх прибутків, а не історичними прибутками. Це (поточна діяльність - ред.) просто вплине на фінансовий результат в цьому році, але приватизація - це завжди про майбутнє, а не про минуле", - додав він.

Нагадаємо:

ПАТ "Центренерго" звернулось до уряду з проханням допомогти знизити ціну поставок газу тепловим електростанціям компанії і отримати відстрочку оплати, оскільки вважає ситуацію із значним використанням природного газу "форс-мажором".

Кабмін на початку жовтня 2020 року затвердив план заходів щодо створення акціонерного товариства (АТ) за участю державних вуглевидобувних підприємств і ПАТ "Центренерго".

Акціонерне товариство за участю "Центренерго" та держшахт може бути створене уже в першій половині 2021 року.