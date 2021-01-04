У Міненерго розповіли, коли можуть створити компанію на базі "Центренерго" і держшахт

Акціонерне товариство за участю "Центренерго" та держшахт може бути створене уже в першій половині 2021 року.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

"Якщо не зміниться політичне рішення, то компанія буде створена вже в першій половині 2021 року. У нас вже є діюче розпорядження уряду, яке дало старт її створення, і вже здійснюється аудит державних шахт для прийняття рішення про об'єднання їх з "Центренерго", - розповів заступник міністра.

За словами Немчинова, у рамках аудиту, яке Міненерго здійснює спільно з Фондом держмайна і "Центренерго", вже отримана майже вся інформація, необхідна для аудиту щодо економічної і технічної ситуації, а також перспективних запасів вугілля.

"До 10-січня ми очікуємо остаточної подачі інформації і до березня будемо орієнтовно розуміти, які шахти придатні до інтеграції, щоб почати цей процес", - пояснив він.

За його словами, ЦВК "Добропіллявугілля" розглядається насамперед як кандидат для інтеграції з "Центренерго".

При цьому заступник міністра наголосив, що остаточне рішення ухвалюватимуть за результатами аудиту.

Нагадаємо:

Кабмін на початку жовтня 2020 року затвердив план заходів щодо створення акціонерного товариства (АТ) за участю державних вуглевидобувних підприємств і ПАТ "Центренерго".

Відповідно до плану, Фонд держмайна і Міненерго до 31 грудня 2020 року мають здійснити інвентаризацію і аудит держшахт, визначити перелік із найефективнішою річною виробничою потужністю до 4,2 млн тонн товарної продукції марки "Г", майно яких може бути внесене до нового АТ.

Немчинова заявляв, що міністерство очікує перших результатів аудиту діяльності вугледобувних підприємств до березня 2021 року.