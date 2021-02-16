УЗ призначила додатковий поїзд із Києва до Чернівців

Із наступного тижня "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд із Києва до Чернівців.

Про це повідомляє прес-служба УЗ у Telegram.

Зазначається, що поїзд №249/250 Київ - Чернівці відправлятиметься з Києва 26 лютого, 1, 5, 7 та 9 березня о 15:09 та прибуватиме до Чернівців о 08:15.

У зворотному напрямку відправлення 25 та 28 лютого, 4, 6, 8 березня о 19:15 та прибуття до Києва о 12:30.

Квитки можна придбати в залізничних касах або онлайн.

Нагадаємо:

У січні "Укрзалізниця" запустила чат-боти у месенджерах Viber та Telegram з функцією продажу квитків.

З 27 січня 2021 року в чат-боті стала доступна функція кошика замовлень, що дозволяє купувати до 4 квитків одночасно.

У 2020 році 12,9 млн залізничних квитків або 66% від загальної кількості реалізованих проїзних документів пасажири купили онлайн.

Економічна правда