Курс валют на 16 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

16 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,81 - 27,83 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,81 - 27,83 гривні;

Євро – 33,78 - 33,79 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,74 - 28,96 гривні. Євро купують по 33,46 гривні, продають по 33,89 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,93 - 27,91 гривні, євро - 33,63 - 33,73 гривні.

Нагадуємо:

15 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,88 - 27,90 гривні.

15 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,79 - 27,81 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 16 лютого на рівні 27,97 гривні.

Економічна правда