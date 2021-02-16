Курс валют на 16 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
16 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,81 - 27,83 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,81 - 27,83 гривні;
Євро – 33,78 - 33,79 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,74 - 28,96 гривні. Євро купують по 33,46 гривні, продають по 33,89 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,93 - 27,91 гривні, євро - 33,63 - 33,73 гривні.
Нагадуємо:
15 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,88 - 27,90 гривні.
15 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,79 - 27,81 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 16 лютого на рівні 27,97 гривні.
Економічна правда
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