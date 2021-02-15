"Доступна іпотека" під 7%: Кабмін спростив критерії для позичальників

Кабмін ухвалив зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів, якими спрощуються критерії для позичальників.

Відповідне рішення ухвалили 15 лютого, передає прес-служба Мінфіну.

"Передусім прийнятою постановою передбачено виключення визначення категорій осіб, які можуть бути позичальниками.

А саме: тепер, щоб стати учасником програми "Доступна іпотека" під 7%, необов’язково перебувати на квартирному обліку, бути молодою сім’єю, внутрішньо переміщеною особою, науково-педагогічним працівником, медиком чи працівником бюджетної сфери", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, скасували вимогу щодо неперевищення забезпечення житлом на рівні 13,65 кв. метра на одного члена сім’ї або проживання в гуртожитку мешканцями аварійних будинків.

"Рішенням уряду суттєво спрощуються критерії для потенційних позичальників нової іпотечної програми. Таким чином, "Доступна іпотека" під 7% стає ще доступнішою, і скористатися державною підтримкою у сфері іпотечного кредитування зможе широке коло громадян.

Також постановою внесено низку технічних правок, запропонованих банківською спільнотою. Це є продовженням конструктивного діалогу щодо швидкого і ефективного запуску доступної іпотеки", - заявив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Згідно з внесеними Кабміном змінами, на отримання держпідтримки у сфері іпотечного кредитування зможуть розраховувати будь-які громадяни, які не мають у власності чи власності сім’ї об’єктів житлової нерухомості та/або чинних договорів з фінансування (інвестування) будівництва житлової нерухомості та/або майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості, якщо їх загальна площа перевищує 50 кв. метрів на одинокого громадянина чи сім’ю з двох осіб та 20 кв. метрів - на кожного наступного члена сім’ї.

Також збільшується максимально допустимий розмір середньомісячного сукупного чистого доходу позичальника та членів його сім’ї з 5-кратного до 10-кратного розміру місячної середньої заробітної плати у відповідному регіоні України, де розташований предмет іпотеки.

Нагадаємо:

Відшкодування за іпотекою під 7% стане доступною з 1 березня, водночас, уряд працюватиме над можливість іпотечного кредитування під 5% у 2021 році.

Витрати бюджету на компенсацію відсоткової ставки за нещодавно ухваленою програмою "Доступної іпотеки" можуть сягати 5 мільярдів гривень за умови щорічного зростання іпотечного портфелю 30%.

Уряд затвердив постанову щодо "доступної іпотеки": ставку за кредитами визначили в межах 7% річних.

Економічна правда