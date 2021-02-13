Голова НБУ: рекомендації МВФ щодо законопроекту про корпоративне управління в банках будуть враховані

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що рекомендації МВФ будуть враховані під час розробки законопроекту про вдосконалення корпоративного управління в банках.

Про це він повідомив коментуючи підсумки роботи місії Фонду.

Він зауважив, що ці питання не затримують підписання угоди з фондом, додавши, що Нацбанк мав дуже продуктивні дискусії з місією МВФ про завершення першого перегляду програми stand-by.

"Всі питання нашого порядку денного нам вдалося обговорити з представниками місії ще в перші тижні її роботи. Щодо цих позицій ми знайшли цілковите взаєморозуміння, і сьогодні я можу констатувати, що Національний банк перебуває в процесі переговорів із нашими міжнародними партнерами", – наголосив глава НБУ.

Нагадуємо:

Ухвалення зазначеного законопроекту раніше було названо однією з умов надання другого траншу.

Місія МВФ завершила роботу в Україні, зауваживши, що для завершення першого перегляду програми потрібен більший прогрес.

Місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми Stand-by відновила свою роботу в Україні.