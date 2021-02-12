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Міністр: Втрати від окупації територій Донбасу – 375 млрд, а витрати на відновлення перевищують 584 млрд

П'ятниця, 12 лютого 2021, 11:35
 

Втрати від окупації територій у Луганській і Донецькій областях наразі становлять 375 млрд грн без врахування вартості активів, а витрати на відновлення оцініють у понад 21 млрд доларів (584,6 млрд грн).

Про це з посиланням на експертні дані заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 на тему "Реінтеграція тимчасово окупованих територій України", передає "Інтерфакс-Україна".

"За розрахунками та експертними висновками Центру економічних стратегій, втрати тільки в Донецькій і Луганській областях становлять 375 млрд грн, і це без урахування вартості активів, які сьогодні перебувають на окупованих територіях", - підкреслив міністр.

Він додав, що за оцінками Віденського міжнародного інституту, витрати на відновлення Донецької і Луганської областей оцінюють у більш ніж 21 млрд доларів.

Нагадаємо:

На засіданні 23 грудня Кабмін схвалив Концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, що згодом ляже в основу відповідної стратегії - на відновлення регіону потрібно щонайменше 20 мільярдів доларів.

Уряд протягом 2 місяців підготує та представить першу частину законопроєктів щодо розвитку економіки підконтрольних Україні територій Донецької і Луганської областей.

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