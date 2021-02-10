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Розвиток економіки підконтрольного Донбасу: Уряд за 2 місяці підготує першу частину законопроєктів

Середа, 10 лютого 2021, 14:50
 

Уряд протягом 2 місяців підготує та представить першу частину законопроєктів щодо розвитку економіки підконтрольних Україні територій Донецької і Луганської областей.

Про це під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: питання і відповіді" заявив віце-прем'єр - міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми розробляємо стратегію розвитку Донецької та Луганської областей України. Уряд затвердив в грудні відповідну концепцію.

Протягом двох місяців ми плануємо представити першу частину відповідних законопроєктів", - сказав міністр.

За його словами, "головне завдання полягає в забезпеченні економічного зростання місцевих громад підконтрольних Києву територій Донбасу".

Він зазначив, що це також дасть можливість підвищити рівень медичної допомоги, яку надають місцевому населенню медичні установи.

Нагадаємо:

На засіданні 23 грудня Кабмін схвалив Концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, що згодом ляже в основу відповідної стратегії - на відновлення регіону потрібно щонайменше 20 мільярдів доларів.

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Кабмін економіка Донбас

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Економічна правда
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