Розвиток економіки підконтрольного Донбасу: Уряд за 2 місяці підготує першу частину законопроєктів
Уряд протягом 2 місяців підготує та представить першу частину законопроєктів щодо розвитку економіки підконтрольних Україні територій Донецької і Луганської областей.
Про це під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: питання і відповіді" заявив віце-прем'єр - міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми розробляємо стратегію розвитку Донецької та Луганської областей України. Уряд затвердив в грудні відповідну концепцію.
Протягом двох місяців ми плануємо представити першу частину відповідних законопроєктів", - сказав міністр.
За його словами, "головне завдання полягає в забезпеченні економічного зростання місцевих громад підконтрольних Києву територій Донбасу".
Він зазначив, що це також дасть можливість підвищити рівень медичної допомоги, яку надають місцевому населенню медичні установи.
Нагадаємо:
На засіданні 23 грудня Кабмін схвалив Концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей, що згодом ляже в основу відповідної стратегії - на відновлення регіону потрібно щонайменше 20 мільярдів доларів.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua